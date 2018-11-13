2018-11-13T03:45:01+03:00
Происшествия

Трое грабителей напали на мужчину в Новокузнецке

Ограблению помешали бойцы Росгвардии
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Новокузнецке трое грабителей средь бела дня напали на местного жителя. Они распылили в глаза жертве перцовый баллончик и затащили во двор многоквартирного дома.

Инцидент произошел на улице Транспортной. Находясь на маршруте патрулирования, бойцы Росгвардии заметили компанию мужчин, которые забежали во двор многоэтажки. Такое поведение показалось стражам порядка подозрительным, и они проследовали за мужчинами. За домом бойцы нашли лежащего на снегу мужчину с кровоподтеками на лице. Другой обыскивал жертву.

Бойцы задержали нападавших. Оказалось, что один из них – житель Алтайского края. Еще двое в возрасте 29 и 45 лет – новокузнечане. Причем младший из них находился в розыске за разбой, совершенный в Таштаголе.

Избитый мужчина рассказал, что нападавшие распылили ему в глаза перцовый баллончик. Грабители забрали у него из карманов деньги и сотовый телефон. Мужчин передали в полицию для дальнейшего разбирательства.

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