В Кемерове на оживленном перекрестке установят удобный светофор

СЕГОДНЯ 04:37 2018-11-13T04:37:57+03:00

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В Кемерове завершается реконструкция светофорного объекта на перекрестке улицы Кирова и проспекта Советского. Здесь установят знаки «Пешеходный переход» над проезжей частью, что сделает их более заметными для водителей и, соответственно, повысит уровень безопасности пешеходов.

Кроме того, на данном перекрестке установят комплекс фото-видеофиксации «Азимут», который будет работать в автоматическом режиме.

Всего в этом году в городе были установлены пять новых светофоров. Мера направлена на ликвидацию мест концентрации ДТП. Также в областном центре установили девять камер контроля скорости, почти 400 дорожных знаков, более 1, 5 тысячи погонных метров пешеходных ограждений и пять остановочных павильонов с противоударными столбиками.