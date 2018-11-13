2018-11-13T05:37:01+03:00
Общество

В Кузбассе любитель зимней охоты оказался в снежном плену

Около часа мужчина буксовал на внедорожнике в безлюдном месте
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
В Кузбассе сотрудники Росгвардии оказали помощь любителю зимней охотыВ Кузбассе сотрудники Росгвардии оказали помощь любителю зимней охоты
Изменить размер текста:

В Кузбассе сотрудники Росгвардии оказали помощь любителю зимней охоты.

Один из кузбассовцев, любитель зимней охоты, решил отправиться в угодья в Юргинском районе, чтобы посвятить своему хобби некоторое время. Увы, в полной мере насладиться охотой у него не получилось. В какой-то момент внедорожник Toyota завяз в глубокой колее, и мужчина остался один на один с дикой природой. До ближайшей трассы – около километра, причем идти пришлось бы по сугробам. Да и шансов, что кто-то бы отправился в пустынное место вытаскивать автомобиль тоже было немного. Вот и пытался охотник самостоятельно выбраться из снежного плена.

Не известно, сколько бы он еще боролся со снегом, если бы мимо не проезжал экипаж Росгвардии: сотрудники подразделения лицензионно-разрешительной работы проводили рейд. Первым делом, бойцы проверили у охотника разрешительные документы. Увидев, что все в порядке, они предложили свою помощь. Служебный УАЗ без труда вытянул японский внедорожник из снежного плена, и кузбассовец получил возможность и дальше любоваться красотами дикой природы – но уже без опасности для жизни и здоровья.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
50 новых автобусов поступили в школы и на автотранспортные предприятия Кузбасса
В Кемерове на оживленном перекрестке установят удобный светофор
Трое грабителей напали на мужчину в Новокузнецке
Кузбасский бизнесмен скрыл от государства 2,3 миллиона налогов
В Кемерове Кузнецкий мост встал в девятибалльных пробках
Жена Кобзона посетила кемеровский колледж, названный в честь певца
В Белове 81-летняя пенсионерка остановила грабителей с бензопилой
Кемеровские детдомовцы угнали машину, чтобы покататься
Студенты из Республики Гвинея будут изучать горное дело в Кузбассе
Инцидент с избитыми подростками в Новокузнецке прокомментировали в полиции
В Кемерове мужчина сбил судебного пристава, защищая сестру
В дома двух тысяч жителей Белогорска вернули тепло
Жительница Кузбасса зарезала мужа из-за копченой курицы
Кузбассовцев возмутил закрытый в машине ребенок
Уроженец Кузбасса погиб во время минометного обстрела в Донбассе
В Белогорске устраняют поломку на котельной
В новокузнецком магазине охранники избили подростков
Кемеровские дорожники убрали более 26 тысяч кубов снега с начала сезона
Более 70 кемеровских автомобилистов пытались уклониться от уплаты штрафов в 2018 году
Кузбасских водителей предупредили о метелях и гололедице
В Кемерове двухлетний малыш заперся в квартире с включенной плитой