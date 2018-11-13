В Кузбассе любитель зимней охоты оказался в снежном плену

СЕГОДНЯ 05:36 2018-11-13T05:37:01+03:00

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В Кузбассе сотрудники Росгвардии оказали помощь любителю зимней охоты.

Один из кузбассовцев, любитель зимней охоты, решил отправиться в угодья в Юргинском районе, чтобы посвятить своему хобби некоторое время. Увы, в полной мере насладиться охотой у него не получилось. В какой-то момент внедорожник Toyota завяз в глубокой колее, и мужчина остался один на один с дикой природой. До ближайшей трассы – около километра, причем идти пришлось бы по сугробам. Да и шансов, что кто-то бы отправился в пустынное место вытаскивать автомобиль тоже было немного. Вот и пытался охотник самостоятельно выбраться из снежного плена.

Не известно, сколько бы он еще боролся со снегом, если бы мимо не проезжал экипаж Росгвардии: сотрудники подразделения лицензионно-разрешительной работы проводили рейд. Первым делом, бойцы проверили у охотника разрешительные документы. Увидев, что все в порядке, они предложили свою помощь. Служебный УАЗ без труда вытянул японский внедорожник из снежного плена, и кузбассовец получил возможность и дальше любоваться красотами дикой природы – но уже без опасности для жизни и здоровья.