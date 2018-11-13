2018-11-13T06:28:05+03:00
Общество

Молодая мать из Кузбасса заплатит пять тысяч рублей за отказ от лечения ребенка

Женщина отказалась лечить тяжелобольного ребенка
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Архив КПАрхив КПФото: Екатерина РОМАНОВА
Изменить размер текста:

В Березовском местную жительницу осудили за нежелание лечить ребенка.

У 27-летней жительницы Березовского около года назад родился ребенок. Увы, у малыша имеется тяжелое заболевание, и он нуждается в обследовании и дальнейшем лечении. Вот только мать не пожелала заниматься здоровьем ребенка. Несмотря на то, что врачи неоднократно напоминали ей о необходимости посетить врача, женщина оставалась при своем мнении. Общались с матерью и сотрудники полиции, убеждали обратиться с ребенком в больницу. Женщина, в конце концов, согласилась на обследование. Увы, после того, как имз с ребенком выписали, она вновь перестала соблюдать рекомендации врачей и отказалась лечить малыша

- В результате дознавателем ОМВД России по городу Березовскому в отношении нее было возбуждено уголовное дело. Судом фигурантке назначен штраф в размере пяти тысяч рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

К слову, это не единичный случай отказа от лечения. В 2018 году инспекторам по делам несовершеннолетних приходилось убеждать десять мамочек лечить их детей, сопровождать их в больницу и следить за тем, чтобы женщины давали малышам лекарства, тем самым спасая детей от проблем со здоровьем.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Главу МВД Кузбасса повысили в звании
В Кузбассе владелец Land Cruiser накопил штрафов на 170 тысяч рублей
Вячеслав Телегин вступил в должность первого заместителя губернатора Кемеровской области
Ночью в Кемерове сгорели два автомобиля
В Кузбассе любитель зимней охоты оказался в снежном плену
50 новых автобусов поступили в школы и на автотранспортные предприятия Кузбасса
В Кемерове на оживленном перекрестке установят удобный светофор
Трое грабителей напали на мужчину в Новокузнецке
Кузбасский бизнесмен скрыл от государства 2,3 миллиона налогов
В Кемерове Кузнецкий мост встал в девятибалльных пробках
Жена Кобзона посетила кемеровский колледж, названный в честь певца
В Белове 81-летняя пенсионерка остановила грабителей с бензопилой
Кемеровские детдомовцы угнали машину, чтобы покататься
Студенты из Республики Гвинея будут изучать горное дело в Кузбассе
Инцидент с избитыми подростками в Новокузнецке прокомментировали в полиции
В Кемерове мужчина сбил судебного пристава, защищая сестру
В дома двух тысяч жителей Белогорска вернули тепло
Жительница Кузбасса зарезала мужа из-за копченой курицы
Кузбассовцев возмутил закрытый в машине ребенок
Уроженец Кузбасса погиб во время минометного обстрела в Донбассе
В Белогорске устраняют поломку на котельной
В новокузнецком магазине охранники избили подростков
Кемеровские дорожники убрали более 26 тысяч кубов снега с начала сезона
Более 70 кемеровских автомобилистов пытались уклониться от уплаты штрафов в 2018 году
Кузбасских водителей предупредили о метелях и гололедице
В Кемерове двухлетний малыш заперся в квартире с включенной плитой