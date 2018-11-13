Молодая мать из Кузбасса заплатит пять тысяч рублей за отказ от лечения ребенка

СЕГОДНЯ 06:28 2018-11-13T06:28:05+03:00

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В Березовском местную жительницу осудили за нежелание лечить ребенка.

У 27-летней жительницы Березовского около года назад родился ребенок. Увы, у малыша имеется тяжелое заболевание, и он нуждается в обследовании и дальнейшем лечении. Вот только мать не пожелала заниматься здоровьем ребенка. Несмотря на то, что врачи неоднократно напоминали ей о необходимости посетить врача, женщина оставалась при своем мнении. Общались с матерью и сотрудники полиции, убеждали обратиться с ребенком в больницу. Женщина, в конце концов, согласилась на обследование. Увы, после того, как имз с ребенком выписали, она вновь перестала соблюдать рекомендации врачей и отказалась лечить малыша

- В результате дознавателем ОМВД России по городу Березовскому в отношении нее было возбуждено уголовное дело. Судом фигурантке назначен штраф в размере пяти тысяч рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

К слову, это не единичный случай отказа от лечения. В 2018 году инспекторам по делам несовершеннолетних приходилось убеждать десять мамочек лечить их детей, сопровождать их в больницу и следить за тем, чтобы женщины давали малышам лекарства, тем самым спасая детей от проблем со здоровьем.