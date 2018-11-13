Ночью в Кемерове сгорели два автомобиля

СЕГОДНЯ 06:34 2018-11-13T06:36:22+03:00

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В Кемерове ночью загорелись два легковых автомобиля. Причиной пожаров стала неисправность электрооборудования машин.

В 00.56 в МЧС поступило сообщение о пожаре автомобиля на улице Базовая. На место выехали два пожарный расчета.

– На момент прибытия автомобиль Ваз-2107 горел открытым пламенем. В результате обгорели моторный отсек, панель приборов и частично обшивка салона. Пострадавших нет, – сообщили в МЧС. – Предварительная причина пожара – неисправность электрооборудования транспортного средства.

В 03.36 в Кировском районе на улице Гурьевская загорелся автомобиль Ваз-2110 1995 года выпуска. На место возгорания выехали две единицы техники и семь спасателей. Когда пожарные прибыли на место, открытым пламенем горел моторный отсек авто. Возгорание удалось ликвидировать в 03.36. В легковушке обгорел моторный отсек и приборная панель. По предварительной оценке специалистов, возгорание произошло из-за неисправности проводки.