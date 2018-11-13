Вячеслав Телегин вступил в должность первого заместителя губернатора Кемеровской области

СЕГОДНЯ 07:24 2018-11-13T07:24:24+03:00

Изменить размер текста: A A

С 12 ноября на должность первого заместителя губернатора Кемеровской области назначен Вячеслав Телегин.

Вячеслав Телегин исполнял обязанности первого заместителя губернатора с 26 октября 2018 года, а до этого был заместителем губернатора по жилищно-коммунальному хозяйству. Сейчас за чиновником по-прежнему остается сфера ЖКХ и электроэнергетики. Также он будет руководить деятельностью комитета по легализации объектов налогообложения администрации Кемеровской области и координировать работу регионального департамента по чрезвычайных ситуациям.

До перехода в областную администрацию Вячеслав Телегин был главой города Ленинска-Кузнецкого, а с 14 мая он стал исполняющим обязанности замгубернатора Кемеровской области по ЖКХ.

Должность первого заместителя губернатора стала вакантной 22 октября, когда ее покинул Владимир Чернов, который был назначен и.о. главы Междуреченска.