2018-11-13T07:24:24+03:00
Общество

Вячеслав Телегин вступил в должность первого заместителя губернатора Кемеровской области

Чиновник вступил в должность 12 ноября
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: администрация Кемеровской областиФото: администрация Кемеровской области
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С 12 ноября на должность первого заместителя губернатора Кемеровской области назначен Вячеслав Телегин.

Вячеслав Телегин исполнял обязанности первого заместителя губернатора с 26 октября 2018 года, а до этого был заместителем губернатора по жилищно-коммунальному хозяйству. Сейчас за чиновником по-прежнему остается сфера ЖКХ и электроэнергетики. Также он будет руководить деятельностью комитета по легализации объектов налогообложения администрации Кемеровской области и координировать работу регионального департамента по чрезвычайных ситуациям.

До перехода в областную администрацию Вячеслав Телегин был главой города Ленинска-Кузнецкого, а с 14 мая он стал исполняющим обязанности замгубернатора Кемеровской области по ЖКХ.

Должность первого заместителя губернатора стала вакантной 22 октября, когда ее покинул Владимир Чернов, который был назначен и.о. главы Междуреченска.

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