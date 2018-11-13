2018-11-13T08:07:08+03:00
Общество

В Кузбассе владелец Land Cruiser накопил штрафов на 170 тысяч рублей

Водитель совершил 82 нарушения
Кирилл ЧАЩИН
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"
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В Кузбассе владелец Toyota Land Cruiser накопил 82 штрафа на 170 тысяч рублей. Мужчина погасил долг только после ареста иномарки.

Как сообщили в УФССП по Кемеровской области, кузбассовец накопил 82 неоплаченных штрафа от ГИБДД на сумму более 170 тысяч рублей. После того, как должник не расплатился в установленный срок, приставы запретили ему выезд из страны. Кроме того, был вынесен запрет на регистрационные действия в отношении его автомобиля – Toyota Land Cruiser.

Когда кузбассовец решил продать своей автомобиль, то узнал о запрете. Тогда он приехал к приставам и согласился выплатить часть долга. Приставы отыскали, арестовали и изъяли его внедорожник.

– Это мгновенно побудило должника оплатить всю сумму задолженности, 82 исполнительных производства окончены фактическим исполнением, – отметили приставы.

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