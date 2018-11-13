2018-11-13T08:46:50+03:00
Общество

Главу МВД Кузбасса повысили в звании

Игорь Иванов стал генерал-лейтенантом полиции
Кирилл ЧАЩИН
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Фото: МВДФото: МВД
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Главу кузбасского управления МВД Игоря Иванова повысили в звании. По указу президента ему присвоили звание генерал-лейтенантом полиции.

10 ноября президент Владимир Путин подписал указ о присвоении начальнику Главного управления МВД России по Кемеровской области Игорю Иванову звания генерал-лейтенанта полиции. Ранее он носил звание генерал-майора.

Игорь Иванов с 2006 года возглавлял УМВД России по Челябинску. В 2014 году он был назначен замначальника ГУ МВД России по Челябинской области. В октябре 2017 года Иванов был назначен начальником ГУ МВД России по Кемеровской области.

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