Жители Кемерова выберут места для установки детских площадок
Голосование запущено на сайте администрации города
Кемеровчанам предлагают выбрать места, где в 2019 году будут установлены детские площадкиФото: Кирилл ЧАЩИН
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Кемеровчанам предлагают выбрать места, где в 2019 году будут установлены детские площадки. Онлайн-голосование было запущено на сайте городской администрации.
Жителям областного центра предложено на выбор 16 общественных пространств в Рудничном, Кировском, Заводском, Ленинском и Центральном районах, а также в жилых районах Лесная Поляна, Кедровка, Ягуновский и Пионер.
Голосование продлится до 9 декабря, после чего будут определены 10 мест, где в 2019 году появятся новые детские городки.
Благоустройство проведут в рамках областного проекта «100 детских площадок территориям Кузбасса», сообщили в администрации Кемерова.