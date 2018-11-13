Жители Кемерова выберут места для установки детских площадок

СЕГОДНЯ 09:06 2018-11-13T09:06:49+03:00

Кемеровчанам предлагают выбрать места, где в 2019 году будут установлены детские площадки Фото: Кирилл ЧАЩИН

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Кемеровчанам предлагают выбрать места, где в 2019 году будут установлены детские площадки. Онлайн-голосование было запущено на сайте городской администрации.

Жителям областного центра предложено на выбор 16 общественных пространств в Рудничном, Кировском, Заводском, Ленинском и Центральном районах, а также в жилых районах Лесная Поляна, Кедровка, Ягуновский и Пионер.

Голосование продлится до 9 декабря, после чего будут определены 10 мест, где в 2019 году появятся новые детские городки.

Благоустройство проведут в рамках областного проекта «100 детских площадок территориям Кузбасса», сообщили в администрации Кемерова.