Сын Солженицына займется развитием теплоснабжения в Кузбассе

СЕГОДНЯ 09:36 2018-11-13T09:36:51+03:00

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Сын писателя Александра Солженицына Степан станет новым генеральным директором ООО «СГК», которое занимается теплоснабжением в Кузбассе. Степан Солженицын займется модернизацией предприятия и развитием теплоснабжения.

Как рассказали в пресс-службе СГК, кресло генерального директора Сибирской генерирующей компании покидает Михаил Кузнецов. Его место займет Степан Солженицын.

«На этом посту он будет решать задачи модернизации энергетических предприятий, развития инфраструктуры теплоснабжения, повышения экологической эффективности объектов», – отметили в компании.

Степан Солженицын окончил Массачусетский технологический институт и Гарвардский университет. Он специализируется на регуляторных и природоохранных аспектах энергетики. С 2004 года он работал в российском офисе «МакКинзи», где отвечал за теплоснабжение. Степан Солженицын руководил проектами в области энергогенерации, развития и эксплуатации сетей, сбытовой деятельности.