СЕГОДНЯ 09:54 2018-11-13T09:54:53+03:00

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Появилось видео драки новокузнецких подростков с охранниками магазина на проспекте Металлургов. Детей заподозрили в воровстве.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/677496" frameborder="0"></iframe> Драка подростков и охранников в магазине Новокузнецка.

На кадрах видно, как мужчины удерживают двух подростков. Последние вырываются и ругаются на охранников нецензурной бранью. На записи слышно, как кто-то просит одного из мужчин отпустить девочку-подростка, однако тот отказывается это сделать до приезда полиции.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда», конфликт произошел в одном из магазинов на проспекте Металлургов. По версии, которую озвучили в кузбасской полиции, подростки ругались матом в адрес продавца, а потом напали на покупателя, который заступился за женщину. После этого юные новокузнечане стали сбрасывать со стеллажей бутылки со спиртным – работники магазина вызвали охрану. По данному факту проводится проверка.