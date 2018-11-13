2018-11-13T09:54:53+03:00
Общество

Появилось видео драки новокузнецких подростков с охранниками магазина

Инцидент произошел на проспекте Металлургов
Екатерина БОРМОТОВА
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Подростки оказали сопротивление охранникам новокузнецкого магазинаПодростки оказали сопротивление охранникам новокузнецкого магазина
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Появилось видео драки новокузнецких подростков с охранниками магазина на проспекте Металлургов. Детей заподозрили в воровстве.

Драка подростков и охранников в магазине Новокузнецка.

На кадрах видно, как мужчины удерживают двух подростков. Последние вырываются и ругаются на охранников нецензурной бранью. На записи слышно, как кто-то просит одного из мужчин отпустить девочку-подростка, однако тот отказывается это сделать до приезда полиции.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда», конфликт произошел в одном из магазинов на проспекте Металлургов. По версии, которую озвучили в кузбасской полиции, подростки ругались матом в адрес продавца, а потом напали на покупателя, который заступился за женщину. После этого юные новокузнечане стали сбрасывать со стеллажей бутылки со спиртным – работники магазина вызвали охрану. По данному факту проводится проверка.

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