Появилось видео драки новокузнецких подростков с охранниками магазина
Появилось видео драки новокузнецких подростков с охранниками магазина на проспекте Металлургов. Детей заподозрили в воровстве.
Драка подростков и охранников в магазине Новокузнецка.
На кадрах видно, как мужчины удерживают двух подростков. Последние вырываются и ругаются на охранников нецензурной бранью. На записи слышно, как кто-то просит одного из мужчин отпустить девочку-подростка, однако тот отказывается это сделать до приезда полиции.
Как ранее сообщала «Комсомольская правда», конфликт произошел в одном из магазинов на проспекте Металлургов. По версии, которую озвучили в кузбасской полиции, подростки ругались матом в адрес продавца, а потом напали на покупателя, который заступился за женщину. После этого юные новокузнечане стали сбрасывать со стеллажей бутылки со спиртным – работники магазина вызвали охрану. По данному факту проводится проверка.