В Кузбассе с поезда сняли пьяного отца с двумя детьми

СЕГОДНЯ 10:11 2018-11-13T10:41:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кузбассе с поезда сняли пьяного мужчину с двумя детьми. Он нецензурно ругался и вел себя агрессивно.

Как рассказали в транспортной полиции, наряд стражей порядка вызвали на станцию Тайга к пассажирскому поезду «Адлер-Красноярск». Причиной вызова стало поведение сильно пьяного 47-летнего жителя города Исилькуль Омской области.

Мужчина с девятилетней дочерью и пятилетним сыном поехал навестить родственников в Красноярск. Сев в поезд, он сразу же начал пить алкогольные напитки. Через пару часов сильно пьяный мужчина попытался закурить в тамбуре. Однако пассажиры и проводники сделали ему замечание, на что он начал громко нецензурно ругаться, чем пугал детей. На станции Тайга бригада поезда решила высадить дебошира. В дежурной части полиции он также вел себя агрессивно.

На мужчину были составлены протоколы за появление в общественном месте состоянии опьянения, мелкое хулиганство и неисполнение родительских обязанностей.

– С учетом социально-опасного положения детей и их нежелания оставаться с пьяным отцом сотрудники по делам несовершеннолетних поместили девочку и мальчика в социально-реабилитационный центр, а также сообщили по телефону о происшествии их матери, – сообщили в ЛУ МВД по Кемеровской области.