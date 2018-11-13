В Кузбассе двое водителей пойдут под суд за смертельное ДТП

СЕГОДНЯ 11:28 2018-11-13T11:28:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В Таштагольском районе двое водителей стали виновниками аварии, в которой погибла 17-летняя девушка. Мужчин ждет суд.

Смертельное ДТП произошло в декабре прошлого года на автодороге Таштагол – поселок Шерегеш – гора Зеленая. Здесь столкнулись грузовик MAN, за рулем которого был 56-летний житель Таштагола, и легковой автомобиль LIFAN по управлением 31-летнего мужчины из Ленинска-Кузнецкого. В результате аварии погибла 17-летняя пассажирка легковушки. А ее водитель и два других пассажира получили травмы различной степени тяжести, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Следствие установлено, что авария произошла из-за того, что оба водителя нарушили правила дорожного движения. Так, водитель грузовика не убедился в безопасности маневра и при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество легковому авто, который двигался по главной. В свою очередь, легковушка нарушила правила тем, что двигалась, превысив скорость. Уголовное дело передано в суд.