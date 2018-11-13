2018-11-13T11:42:14+03:00
Происшествия

Житель Кузбасса хранил дома пистолеты и револьверы

Также у мужчины было более 350 патронов
Кирилл ЧАЩИН
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Фото: ГУ МВД по Кемеровской областиФото: ГУ МВД по Кемеровской области
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В Белове у местного жителя нашли четыре пистолета и револьвера. Мужчина признался, что изготавливал их ради интереса.

Как рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области, полицейские получили информацию о том, что 47-летний житель Белова незаконно хранит у себя дома оружие и боеприпасы. В квартире сотрудники обнаружили револьвер системы «Наган», переделанные под стрельбу боевыми патронами стартовый пистолет «ТТ», стартовый револьвер и самодельный однозарядный пистолет. Кроме того, мужчина хранил более 350 болевых патронов, большое количество пуль и капсюлей, а также около 100 граммов пороха. В гараже у кузбассовца нашли сигнальный пистолет, который тот уже подготовил к внесению конструктивных изменений.

Сейчас стражи порядка выясняют, зачем мужчине понадобилось такое количество оружия. Он же рассказал, что изготавливал оружие для интереса. В отношении кузбассовца возбуждено уголовное дело.

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