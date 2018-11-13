В Кемерове вандалы сломали более 100 домофонов

СЕГОДНЯ 12:07 2018-11-13T12:07:10+03:00

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В сети появилась информация о том, что 12 ноября в Кемерове неизвестные испортили домофоны более чем на 100 жилых домах.

Сообщается, что жертвами злоумышленников стали жители многоэтажек, которые обслуживают управляющие компании «Гарант+» и «РЭУ-7» - преимущественно это центральная часть города. Домофонные устройства либо залиты краской, либо на их панелях высверлены важные части устройств, от которых зависит их работоспособность. «Кто это сделал и зачем? Загадка для всех. Но версию, что это конкуренты компаний, обслуживающих домофоны, можно даже не рассматривать, ведь испорчены домофоны абсолютно всех фирм, а ни одна компания не будет целенаправленно причинять себе ущерб в таких масштабах», - отмечают авторы поста.

В настоящее время домофонные компании проводят работы по восстановлению испорченного оборудования, чтобы подъезды не промерзали, а внутри не собирались асоциальные личности.