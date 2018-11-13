Новокузнечанин сжег две машины после ссоры с родителями
В Новокузнецке местный житель сжег две чужие машины после ссоры с родителями. Так мужчина пытался выпустить злость.
Ночью в полицию поступил сигнал, что во дворах на улице Пржевальского сгорели два автомобиля. Огнем была полностью уничтожена Toyota Caldina, а у автомобиля ВАЗ-2108 выгорел салон. Общая сумма ущерба составила около 200 тысяч рублей.
Специалисты следственно-оперативной группы установили, что обе машины поджег неизвестный. В одном из них было разбито стекло, а в салоне находились остатки горючих материалов. Было возбуждено уголовное дело.
В ходе розыска полицейские задержали 27-летнего местного жителя. Ранее он был неоднократно судим, в том числе за аналогичные преступления, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.
Новокузнечанин признался в поджогах. Он пояснил, что перед этим поругался с родителями и хотел сорвать злость. Уголовное дело передано в суд.