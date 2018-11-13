2018-11-13T12:13:41+03:00
Происшествия

Новокузнечанин сжег две машины после ссоры с родителями

Так мужчина хотел выпустить злость
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Фото предоставлено ГУ МВД по Кемеровской областиФото предоставлено ГУ МВД по Кемеровской области
Изменить размер текста:

В Новокузнецке местный житель сжег две чужие машины после ссоры с родителями. Так мужчина пытался выпустить злость.

Ночью в полицию поступил сигнал, что во дворах на улице Пржевальского сгорели два автомобиля. Огнем была полностью уничтожена Toyota Caldina, а у автомобиля ВАЗ-2108 выгорел салон. Общая сумма ущерба составила около 200 тысяч рублей.

Специалисты следственно-оперативной группы установили, что обе машины поджег неизвестный. В одном из них было разбито стекло, а в салоне находились остатки горючих материалов. Было возбуждено уголовное дело.

В ходе розыска полицейские задержали 27-летнего местного жителя. Ранее он был неоднократно судим, в том числе за аналогичные преступления, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Новокузнечанин признался в поджогах. Он пояснил, что перед этим поругался с родителями и хотел сорвать злость. Уголовное дело передано в суд.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кемерово оформят к Новому году до 15 ноября
Кузбассовец 29 раз переодевался и грабил магазины
Кемеровская пенсионерка отдала бизнесмену-мошеннику 650 тысяч рублей
В Кузбассе загорелся дом с шестью детьми
В Кемерове вандалы сломали более 100 домофонов
Житель Кузбасса хранил дома пистолеты и револьверы
В Кузбассе двое водителей пойдут под суд за смертельное ДТП
В Кузбассе с поезда сняли пьяного отца с двумя детьми
Появилось видео драки новокузнецких подростков с охранниками магазина
Сын Солженицына займется развитием теплоснабжения в Кузбассе
Жители Кемерова выберут места для установки детских площадок
Главу МВД Кузбасса повысили в звании
В Кузбассе владелец Land Cruiser накопил штрафов на 170 тысяч рублей
Вячеслав Телегин вступил в должность первого заместителя губернатора Кемеровской области
Ночью в Кемерове сгорели два автомобиля
Молодая мать из Кузбасса заплатит пять тысяч рублей за отказ от лечения ребенка
В Кузбассе любитель зимней охоты оказался в снежном плену
50 новых автобусов поступили в школы и на автотранспортные предприятия Кузбасса