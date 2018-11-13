В Кузбассе загорелся дом с шестью детьми

СЕГОДНЯ 12:30 2018-11-13T12:57:03+03:00

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Во вторник в Белове загорелся частный дом с шестью детьми. Благодаря пожарному извещателю матери удалось спасти детей.

Днем в одной из комнат в доме многодетной беловской семьи сработал автономный пожарный извещатель. В это время в жилище вместе с матерью находились шесть детей от 10 месяцев до пяти лет. Услышав звук датчика, хозяйка быстро вывела всех детей на улицу. Никто не пострадал. К этому времени соседи уже вызвали пожарных. Когда спасатели прибыли на место, дом уже горел открытым пламенем. Его быстро потушили, однако постройка успела серьезно пострадать. Специалистам предстоит установить причину возгорания.

Противопожарные датчики в доме многодетной семьи установили летом этого года в рамках областной акции «Безопасный дом», которая проходит в регионе пятый год.

Отметим, что недавно на пожаре в Юрге погибли шесть детей. Кром того, два ребенка погибли на пожаре в Кемерове.