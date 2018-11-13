Кемеровская пенсионерка отдала бизнесмену-мошеннику 650 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:12 2018-11-13T13:12:44+03:00

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В Кемерове 68-летняя женщина отдала неизвестному мужчине, который представился бизнесменом, 650 тысяч рублей. Мошенник попросил ее обналичить свой счет, чтобы получить крупный перевод.

В полиции пенсионерка рассказала, что на улице к ней подошел неизвестный. Мужчина представился бизнесменом и попросил помощи. Он рассказал, что ему необходимо получить крупную сумму, но воспользоваться своим счетом он не может из-за технического сбоя. Незнакомец пообещал пенсионерке вознаграждение, если она получит деньги на свой счет, правда, он должен быть обнулен.

- Мужчина убедил пожилую горожанку, чтобы та обналичила все свои сбережения, пообещав, что эту же сумму он добавит к переводу. Пенсионерка согласилась, сняла все деньги со счета и передала их незнакомцу, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Позже мошенник сообщил, что банковский перевод осуществлен успешно – горожанка сможет в этом убедиться в течение суток. Однако никаких денег на сберкнижку пенсионерки не поступило. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.