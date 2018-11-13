2018-11-13T13:39:57+03:00
Происшествия

Кузбассовец 29 раз переодевался и грабил магазины

Добычей преступника становились конфеты, колбаса и кофе
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Архив КП.Архив КП.Фото: Кирилл ЧАЩИН
Изменить размер текста:

Житель города Березовский попал на скамью подсудимых за совершение 29 преступлений. Мужчина грабил продуктовые магазины в течение нескольких месяцев.

Почти полгода кузбассовец грабил магазины: он похищал из торговых витрин конфеты, кофе и колбасу. А чтобы не быть пойманным, мужчина каждый раз приходил в магазин в разной одежде. И действительно: с февраля по июль 2018 года ему удавалось путать сотрудников полиции своей изменчивой внешностью. Тем не менее, его удалось задержать. Когда мужчину доставили в полицию, он заявил, будто каждый раз, совершая преступление, был не в себе.

Злоумышленник совершил 29 преступлений и украл продуктов на 23 тысячи рублей. Приговор суда был суровым: теперь житель Березовского должен не только возместить причиненный ущерб, но и отбыть наказание в исправительной колонии общего режима в течение трех лет и одного месяца.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кемерово оформят к Новому году до 15 ноября
Кемеровская пенсионерка отдала бизнесмену-мошеннику 650 тысяч рублей
В Кузбассе загорелся дом с шестью детьми
Новокузнечанин сжег две машины после ссоры с родителями
В Кемерове вандалы сломали более 100 домофонов
Житель Кузбасса хранил дома пистолеты и револьверы
В Кузбассе двое водителей пойдут под суд за смертельное ДТП
В Кузбассе с поезда сняли пьяного отца с двумя детьми
Появилось видео драки новокузнецких подростков с охранниками магазина
Сын Солженицына займется развитием теплоснабжения в Кузбассе
Жители Кемерова выберут места для установки детских площадок
Главу МВД Кузбасса повысили в звании
В Кузбассе владелец Land Cruiser накопил штрафов на 170 тысяч рублей
Вячеслав Телегин вступил в должность первого заместителя губернатора Кемеровской области
Ночью в Кемерове сгорели два автомобиля
Молодая мать из Кузбасса заплатит пять тысяч рублей за отказ от лечения ребенка
В Кузбассе любитель зимней охоты оказался в снежном плену
50 новых автобусов поступили в школы и на автотранспортные предприятия Кузбасса