Кузбассовец 29 раз переодевался и грабил магазины

СЕГОДНЯ 13:39 2018-11-13T13:39:57+03:00

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Житель города Березовский попал на скамью подсудимых за совершение 29 преступлений. Мужчина грабил продуктовые магазины в течение нескольких месяцев.

Почти полгода кузбассовец грабил магазины: он похищал из торговых витрин конфеты, кофе и колбасу. А чтобы не быть пойманным, мужчина каждый раз приходил в магазин в разной одежде. И действительно: с февраля по июль 2018 года ему удавалось путать сотрудников полиции своей изменчивой внешностью. Тем не менее, его удалось задержать. Когда мужчину доставили в полицию, он заявил, будто каждый раз, совершая преступление, был не в себе.

Злоумышленник совершил 29 преступлений и украл продуктов на 23 тысячи рублей. Приговор суда был суровым: теперь житель Березовского должен не только возместить причиненный ущерб, но и отбыть наказание в исправительной колонии общего режима в течение трех лет и одного месяца.