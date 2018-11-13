2018-11-13T14:05:27+03:00
Общество

Кемерово оформят к Новому году до 15 ноября

Городские власти рассказали о подготовке к празднику
Кирилл ЧАЩИН
Поделиться:
Совсем скоро Кемерово должен засверкать новогодними огнямиСовсем скоро Кемерово должен засверкать новогодними огнямиФото: Кирилл ЧАЩИН
Изменить размер текста:

До 15 ноября в столице Кузбасса большинство муниципальных и торговых зданий будут украшены к Новому году. В школах и детских садах стартовали конкурсы на лучшее новогоднее оформление.

По плану управления потребительского рынка и развития предпринимательства администрации Кемерова, до 1 ноября должна была быть организована работа с крупными торговыми предприятиями, торговыми центрами и гипермаркетами по оформлению фасадов световыми гирляндами. До 15 ноября должны быть оформлены фасады зданий, витрины и деревья на территории крупных сетевых и мелких торговых предприятий и общепитах. К 1 декабря все объекты потребительского рынка должны быть готовы встретить Новый год, согласно плану.

– Согласно поручению губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева внешнее новогоднее оформление зданий и учреждений должно быть закончено к 15 ноября, – отметила начальник управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Кемерова Ирина Сагайдак.

Чтобы создать праздничное настроение, администрацией проводится конкурс на лучшее новогоднее оформление муниципальных учреждений культуры и спорта. Тема новогоднего оформления – Год театра 2019 и десятилетие детства.

Также к 15 ноября планируется завершить украшение школ, детских садов и учреждений дополнительного образований. Среди учреждений также проходит конкурс на лучшее оформление и лучший снежный городок.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кузбассовец 29 раз переодевался и грабил магазины
Кемеровская пенсионерка отдала бизнесмену-мошеннику 650 тысяч рублей
В Кузбассе загорелся дом с шестью детьми
Новокузнечанин сжег две машины после ссоры с родителями
В Кемерове вандалы сломали более 100 домофонов
Житель Кузбасса хранил дома пистолеты и револьверы
В Кузбассе двое водителей пойдут под суд за смертельное ДТП
В Кузбассе с поезда сняли пьяного отца с двумя детьми
Появилось видео драки новокузнецких подростков с охранниками магазина
Сын Солженицына займется развитием теплоснабжения в Кузбассе
Жители Кемерова выберут места для установки детских площадок
Главу МВД Кузбасса повысили в звании
В Кузбассе владелец Land Cruiser накопил штрафов на 170 тысяч рублей
Вячеслав Телегин вступил в должность первого заместителя губернатора Кемеровской области
Ночью в Кемерове сгорели два автомобиля
Молодая мать из Кузбасса заплатит пять тысяч рублей за отказ от лечения ребенка
В Кузбассе любитель зимней охоты оказался в снежном плену
50 новых автобусов поступили в школы и на автотранспортные предприятия Кузбасса