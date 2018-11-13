Кемерово оформят к Новому году до 15 ноября

СЕГОДНЯ 14:04 2018-11-13T14:05:27+03:00

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До 15 ноября в столице Кузбасса большинство муниципальных и торговых зданий будут украшены к Новому году. В школах и детских садах стартовали конкурсы на лучшее новогоднее оформление.

По плану управления потребительского рынка и развития предпринимательства администрации Кемерова, до 1 ноября должна была быть организована работа с крупными торговыми предприятиями, торговыми центрами и гипермаркетами по оформлению фасадов световыми гирляндами. До 15 ноября должны быть оформлены фасады зданий, витрины и деревья на территории крупных сетевых и мелких торговых предприятий и общепитах. К 1 декабря все объекты потребительского рынка должны быть готовы встретить Новый год, согласно плану.

– Согласно поручению губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева внешнее новогоднее оформление зданий и учреждений должно быть закончено к 15 ноября, – отметила начальник управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Кемерова Ирина Сагайдак.

Чтобы создать праздничное настроение, администрацией проводится конкурс на лучшее новогоднее оформление муниципальных учреждений культуры и спорта. Тема новогоднего оформления – Год театра 2019 и десятилетие детства.

Также к 15 ноября планируется завершить украшение школ, детских садов и учреждений дополнительного образований. Среди учреждений также проходит конкурс на лучшее оформление и лучший снежный городок.