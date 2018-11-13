Полиция просит кузбассовцев сообщать о торговле наркотиками

СЕГОДНЯ 15:14 2018-11-13T15:15:15+03:00

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В Кемеровской области стартовала профилактическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!». В Кузбассе заработали горячие линии, по которым можно сообщить адреса притонов и наркоторговцев.

Кроме того, в рамках акции все желающие могут получить информацию об организациях, оказывающих наркологическую помощь и занимающихся реабилитацией наркозависимых лиц.

Акция проводится в период с 12 по 22 ноября 2018 года. Как отметили в ГУ МВД по Кемеровской области, все номера телефонов, по которым можно сообщить информацию о торговле наркотиками, размещены на официальном сайте ГУ МВД России по Кемеровской области в специальном разделе.

В Главном управлении МВД России по Кемеровской области звонки принимаются по телефонам: 8-(3842)-36-45-01, 8-(3842)-58-00-58, а также по номерам «02» и «102» (с мобильного телефона). Вопросы о лечении наркотической зависимости граждане могут задать по телефону доверия наркологического диспансера Кемеровской области: 8-(3842)-57-07-07.