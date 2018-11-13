2018-11-13T17:09:29+03:00
Общество

На новокузнецких предприятиях появятся календари с обратным отсчетом до юбилея Кузбасса

Первые календари появятся уже 14 ноября
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Одним из вопросов, поднимавшихся на расширенной коллегии, посвященной стратегии развития Новокузнецка стала необходимость появления календарей с обратным отсчетом дней до юбилея Кузбасса.

После выступления одного из ораторов выяснилось, что почти никто из присутствующих на коллегии не ведет обратный отсчет до 300-летия Кузбасса. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев был неприятно удивлен тем, что никто не следит за календарем.

- Какой сегодня день нашего 1000-дневного календаря? У вас на предприятии висит он? – задал Сергей Цивилев вопрос присутствующим на коллегии. – Время летит очень быстро, и каждый день мы должны вносить в копилку перечень добрых дел. Один пропущенный день - и мы выбиваемся из плана. Работа должна быть системной и каждодневной.

Мэр Новокузнецка, отметил, что принимает это замечание, и заявил, что уже 14 ноября, на всех крупных предприятиях города обязательно появятся такие календари.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Скучающий кузбассовец стрелял по чужим окнам из пистолета
Полиция просит кузбассовцев сообщать о торговле наркотиками
Кемерово оформят к Новому году до 15 ноября
Кузбассовец 29 раз переодевался и грабил магазины
Кемеровская пенсионерка отдала бизнесмену-мошеннику 650 тысяч рублей
В Кузбассе загорелся дом с шестью детьми
Новокузнечанин сжег две машины после ссоры с родителями
В Кемерове вандалы сломали более 100 домофонов
Житель Кузбасса хранил дома пистолеты и револьверы
В Кузбассе двое водителей пойдут под суд за смертельное ДТП
В Кузбассе с поезда сняли пьяного отца с двумя детьми
Появилось видео драки новокузнецких подростков с охранниками магазина
Сын Солженицына займется развитием теплоснабжения в Кузбассе
Жители Кемерова выберут места для установки детских площадок
Главу МВД Кузбасса повысили в звании
В Кузбассе владелец Land Cruiser накопил штрафов на 170 тысяч рублей
Вячеслав Телегин вступил в должность первого заместителя губернатора Кемеровской области
Ночью в Кемерове сгорели два автомобиля
Молодая мать из Кузбасса заплатит пять тысяч рублей за отказ от лечения ребенка
В Кузбассе любитель зимней охоты оказался в снежном плену
50 новых автобусов поступили в школы и на автотранспортные предприятия Кузбасса