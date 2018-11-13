На новокузнецких предприятиях появятся календари с обратным отсчетом до юбилея Кузбасса

СЕГОДНЯ 17:08 2018-11-13T17:09:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Одним из вопросов, поднимавшихся на расширенной коллегии, посвященной стратегии развития Новокузнецка стала необходимость появления календарей с обратным отсчетом дней до юбилея Кузбасса.

После выступления одного из ораторов выяснилось, что почти никто из присутствующих на коллегии не ведет обратный отсчет до 300-летия Кузбасса. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев был неприятно удивлен тем, что никто не следит за календарем.

- Какой сегодня день нашего 1000-дневного календаря? У вас на предприятии висит он? – задал Сергей Цивилев вопрос присутствующим на коллегии. – Время летит очень быстро, и каждый день мы должны вносить в копилку перечень добрых дел. Один пропущенный день - и мы выбиваемся из плана. Работа должна быть системной и каждодневной.

Мэр Новокузнецка, отметил, что принимает это замечание, и заявил, что уже 14 ноября, на всех крупных предприятиях города обязательно появятся такие календари.