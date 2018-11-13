2018-11-13T17:48:35+03:00
Общество

Скучающий кузбассовец стрелял по чужим окнам из пистолета

Мужчина выбрал такой способ развлечения после застолья
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: архив КП.Фото: архив КП.Фото: Кирилл ЧАЩИН
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В Тяжине бойцы Росгвардии задержали местных жителей, которые стреляли по окнам жилого дома.

29-летний житель одной из многоэтажек по улице Советской в городе Тяжине отдыхал у себя дома, когда услышал, как в его кухне разбилось окно. Мужчина зашел на кухни и действительно увидел разбитое стекло. А чуть позже он обратил внимание на компанию молодых людей, которая стояла на балконе соседнего дома. В руках одного из мужчин был предмет, напоминающий пистолет. Решив, что выстрел в его окно был произведен именно с того балкона, мужчина вызвал полицию.

Когда Бойцам Росгвардии не составило труда узнать, в какой квартире проживает хулиган. Тот, когда увидел на пороге своего жилища стражей порядка растерялся. Позже оказалось, что 27-летний мужчина распивал с друзьями спиртные напитки, а после застолья заскучал и решил немного развлечься. Сначала он несколько раз выстрелил из «пневматике» в мусорный бак, а потом стал стрелять по окнам. Оружие нетрезвый стрелок сдал добровольно, а потом сотрудники Росгвардии доставили его в отдел полиции.

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