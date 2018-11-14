В Новокузнецке на пешеходном переходе водитель сбил женщину с ребенком

СЕГОДНЯ 03:03 2018-11-14T03:04:21+03:00

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В Новокузнецке на пересечении улицы Спартака и Пионерского проспекта 9 ноября случилось ДТП, в котором пострадали женщина и ребенок.

Дорожно-транспортное происшествие случилось днем 9 ноября. На кадрах видео, которое в социальных сетях разместили очевидцы, видно, как женщина, взяв ребенка за руку, переходит проезжую часть. Они прошли половину дороги, когда прямо на них наехал автомобиль. От удара женщину и ребенка отбросило на дорогу, однако через несколько секунд потерпевшие пришли в себя и поднялись с земли. В сердцах женщина стукнула по капоту автомобиля, а водитель, вместо того, чтобы выйти и поинтересоваться состоянием потерпевших и оказать им помощь, попросту сдал немного назад. Выходить из автомобиля он не стал.

Состояние женщины и ребенка уточняется.

Примечательно, что в нескольких десятках метров от места ДТП находятся сразу несколько детских учреждений: поликлиника, детский сад, школа и детский дом