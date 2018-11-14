За неделю с улиц Кемерова вывезено 26,5 тысячи кубометров снега

СЕГОДНЯ 04:20 2018-11-14T04:20:47+03:00

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Накануне в областной администрации прошла рабочая встреча Сергея Цивилева и Ильи Середюка. Одной из основных тем стала уборка снега с улиц города. Как сообщил глава города, в Кемерове в круглосуточном режиме работают коммунально-дорожные службы, а для борьбы со снегом сформирован оперативный штаб. Благодаря работе грейдеров, погрузчиков и снегоуборочных машин очищены дороги и обочины дорог по пути следования общественного транспорта. С улиц города всего за неделю вывезено 26,5 тысячи кубометров снега, а на дороги высыпано 5,4 тысячи тонн песчано-соляной смеси.

- Я проехал по городу и увидел, что основные дороги очищены и движение транспорта идет, но обочины завалены снегом. Их необходимо очистить в кратчайшие сроки, - дал поручение главе города Сергей Цивилев.

В ближайшие дни предстоит решить проблему уборки снега во дворах. Несмотря на то, что почти две трети из них очищены от снега, в остальных по-прежнему остается и снег, и наледь.

- У нас более двух тысяч дворовых территорий, где сложилась трудная ситуация из-за выпавших обильных осадков. Люди жалуются. Хуже всего с уборкой снега справляются управляющие компании в Рудничном и Ленинском районах. Мы работаем с ними и держим данный вопрос на контроле, - подчеркнул глава города.