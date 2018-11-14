По Кемерову в воскресенье пройдет «черная волна»

СЕГОДНЯ 05:28 2018-11-14T05:28:34+03:00

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В воскресенье, 18 ноября, кемеровчан приглашают принять участие в акциях ко Дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.

День памяти людей, погибших в ДТП, проводится ежегодно в третье воскресенье ноября во всем мире. Цель многочисленных акций одна: привлечь внимание людей к проблемам дорожного травматизма.

Одно из мероприятий пройдет в пятницу, 16 ноября, в 11:00 в Областном Центре Крови, по адресу проспект Октябрьский, 22, корпус 7. Здесь все желающие могут сдать кровь в рамках донорской акции. Предварительной записи не потребуется.

А в воскресенье, 18 ноября в 12:30 состоится еще одно мероприятие. Сначала в Знаменском кафедральном соборе пройдет литургия по усопшим автоавариях. А потом в небо запустят черные шары. По традиции количество шаров равняется числу жертв, погибших в дорожно-транспортных происшествиях в предыдущем году. В 2018 году автоаварии унесли жизни 29 человек.