Единый проездной и 28 маршрутов: какие изменения ждут новокузнецкий транспорт

СЕГОДНЯ 04:04 2018-11-14T04:04:59+03:00

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На заседании коллегии о стратегии развития города Новокузнецка глава города представил отчет, в котором рассказал о будущем транспортной системы.

Новокузнецкая улично-дорожная сеть – одна из самых протяженных дорог в России, а в Сибири она на втором месте и составляет 2,73 тысячи километра. Сейчас по городу и пригороду курсируют 123 маршрута – 110 автобусных, 7 трамвайных и шесть троллейбусных. В сутки они перевозят порядка 438 тысяч пассажиров. Загруженность сети высокая, а вот транспорт зачастую неэкологичный, старый. Да и некоторые маршруты, которые были популярными 10-20 лет назад, сегодня уже не пользуются столь высокой популярностью. А это значит, что нужно в целом пересматривать городскую транспортную систему.

Согласно отчету, в скором времени количество актуальных маршрутов снизится с 81 до 28, при этом сократится и среднее время ожидания нужного экипажа – с нынешних «от 5 до 60 минут» до «от 4 до 30 минут». Будет введена электронная система оплаты, которая позволит пользоваться одним и тем же билетом в течение 50 минут на разных маршрутах. Также предполагается единая стоимость проезда для всех, включая льготников: 20 рублей. При этом льготные категории граждан будут получать компенсацию за каждый проезд.

После того, как такая система расчета будет опробована в городе, она может быть внедрена во всем Кузбассе.