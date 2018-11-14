2018-11-14T04:04:59+03:00
Общество

Единый проездной и 28 маршрутов: какие изменения ждут новокузнецкий транспорт

В Новокузнецке грядут транспортные перемены
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
В Новокузнецке грядут транспортные перемены.В Новокузнецке грядут транспортные перемены.Фото: Екатерина РОМАНОВА
Изменить размер текста:

На заседании коллегии о стратегии развития города Новокузнецка глава города представил отчет, в котором рассказал о будущем транспортной системы.

Новокузнецкая улично-дорожная сеть – одна из самых протяженных дорог в России, а в Сибири она на втором месте и составляет 2,73 тысячи километра. Сейчас по городу и пригороду курсируют 123 маршрута – 110 автобусных, 7 трамвайных и шесть троллейбусных. В сутки они перевозят порядка 438 тысяч пассажиров. Загруженность сети высокая, а вот транспорт зачастую неэкологичный, старый. Да и некоторые маршруты, которые были популярными 10-20 лет назад, сегодня уже не пользуются столь высокой популярностью. А это значит, что нужно в целом пересматривать городскую транспортную систему.

Согласно отчету, в скором времени количество актуальных маршрутов снизится с 81 до 28, при этом сократится и среднее время ожидания нужного экипажа – с нынешних «от 5 до 60 минут» до «от 4 до 30 минут». Будет введена электронная система оплаты, которая позволит пользоваться одним и тем же билетом в течение 50 минут на разных маршрутах. Также предполагается единая стоимость проезда для всех, включая льготников: 20 рублей. При этом льготные категории граждан будут получать компенсацию за каждый проезд.

После того, как такая система расчета будет опробована в городе, она может быть внедрена во всем Кузбассе.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кузбассе на пожаре погиб 55-летний мужчина
Мэр Кемерова рассказал, когда появится лыжня на Притомском проспекте
По Кемерову в воскресенье пройдет «черная волна»
За неделю с улиц Кемерова вывезено 26,5 тысячи кубометров снега
В Новокузнецке на пешеходном переходе водитель сбил женщину с ребенком
Скучающий кузбассовец стрелял по чужим окнам из пистолета
На новокузнецких предприятиях появятся календари с обратным отсчетом до юбилея Кузбасса
Полиция просит кузбассовцев сообщать о торговле наркотиками
Кемерово оформят к Новому году до 15 ноября
Кузбассовец 29 раз переодевался и грабил магазины
Кемеровская пенсионерка отдала бизнесмену-мошеннику 650 тысяч рублей
В Кузбассе загорелся дом с шестью детьми
Новокузнечанин сжег две машины после ссоры с родителями
В Кемерове вандалы сломали более 100 домофонов
Житель Кузбасса хранил дома пистолеты и револьверы
В Кузбассе двое водителей пойдут под суд за смертельное ДТП
В Кузбассе с поезда сняли пьяного отца с двумя детьми
Появилось видео драки новокузнецких подростков с охранниками магазина
Сын Солженицына займется развитием теплоснабжения в Кузбассе
Жители Кемерова выберут места для установки детских площадок
Главу МВД Кузбасса повысили в звании
В Кузбассе владелец Land Cruiser накопил штрафов на 170 тысяч рублей
Вячеслав Телегин вступил в должность первого заместителя губернатора Кемеровской области
Ночью в Кемерове сгорели два автомобиля
Молодая мать из Кузбасса заплатит пять тысяч рублей за отказ от лечения ребенка
В Кузбассе любитель зимней охоты оказался в снежном плену
50 новых автобусов поступили в школы и на автотранспортные предприятия Кузбасса