Мэр Кемерова рассказал, когда появится лыжня на Притомском проспекте

СЕГОДНЯ 05:53 2018-11-14T05:56:15+03:00

Всего в этом году в столице Кузбасса будут действовать 70 лыжных объектов

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Глава Кемерова Илья Середюк на встрече с губернатором рассказал о подготовке зимних площадок и ледяных городов. Кроме того, мэр уточнить время появления новых лыжных трасс.

По словам градоначальника, к Новому году в Кемерове появится две новые лыжни. Одна будет на обновленном бульваре Строителей, а вторая вдоль Притомского проспекта.

– Новая лыжная трасса рядом с Притомским будет готова к 10 декабря, – доложил Середюк.

Всего Кемерове будет действовать 12 лыжных трасс и порядка 70 лыжных объектов. Вскоре в городе заработают 70 лыжных объектов. Кроме того, в этом году власти восстановят 12 ледовых площадок во дворах, которые остались с советских времен. Традиционно ледовый городов будет выстроен на площади Советов.

Напомним, что в октябре городские власти анонсировали строительство лыжной и снегоходной трассы вдоль вдоль проспекта Притомского от улицы Терешковойдо реки Искитимки.