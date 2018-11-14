2018-11-14T06:33:21+03:00
Происшествия

В Кузбассе на пожаре погиб 55-летний мужчина

Следственный комитет проводит проверку
Кирилл ЧАЩИН
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"
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В Ленинске-Кузнецком на пожаре в частном доме погиб 55-летний мужчина. По факту гибели горожанина Следственным комитетом проводится проверка.

Во вторник в 9.10 в МЧС поступило сообщение о возгорании частного дома на переулке Ростовский в Ленинске-Кузнецком. На место выезжали три пожарные машины и 11 спасателей. После ликвидации пожара спасатели обнаружили тело 55-летнего хозяина.

– Предварительно установлено, что мужчина проживал один. Утром родственники, которые проживают на этой же улице, заметили, что из дома идет дым. Они вывали сотрудников МЧС, которые, ликвидировав возгорание, обнаружили в доме тело мужчины, – рассказали в СУ СК по Кемеровской области. – По данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. В первую очередь будет установлена причину смерти 55-летнего мужчины, тело которого было обнаружено после ликвидации пожара и будет установлена причина пожара.

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