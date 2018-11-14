2018-11-14T07:09:52+03:00
Общество

Сергей Цивилев рассказал об объединении вузов в Кузбассе

В регионе будут сохранены три главных вуза
Кирилл ЧАЩИН
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Сергей Цивилев заявил о падающем качестве высшего образования в Кузбассе. Фото: АКОСергей Цивилев заявил о падающем качестве высшего образования в Кузбассе. Фото: АКО
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Во вторник во время визита в Новокузнецк Сергей Цивилев рассказал об объединении вузов. В Кузбассе планируется сохранить три главных вуза и профильные университеты.

Напомним, в конце октября губернатор говорил о необходимости объединения высших учебных заведений в Кузбассе. Но отмечал, что качество образование падает, а молодежь уезжает учиться в соседние регионы. Кроме того, небольшие вузы не в силах бороться за гранты и устанавливать партнерские отношения с мировыми вузами.

– Мы должны укрупнять свои вузы. Мы не можем себе позволить того, что сейчас происходит: целая куча филиалов, и уровень, и качество все начинает ниже и ниже отпускаться, – заявил во вторник Сергей Цивилев. – Мы действительно объедим вузы, но с сохранением трех главных вузов, которые находятся в системе образования.

По словам Цивилева, помимо опорного вуза КемГУ в Кузбассе также сохранят СибГИУ и КузГТУ, а также профильные университеты медицины, сельского хозяйства и культуры. Все остальные образовательные учреждения должны быть объединены. Этот процесс будет согласован с федеральными министерствами. Программа реформы образования , которая включает в себя вопрос объединения вузов, будет доработана к концу года.

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