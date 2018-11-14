2018-11-14T07:55:58+03:00
Происшествия

В Кузбассе жильцов дома эвакуировали из-за гранаты

Ее в подвале обнаружил сотрудник ЖЭКа
Кирилл ЧАЩИН
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Фото: РосгвардияФото: Росгвардия
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В Березовском эвакуировали порядка 40 жильцов дома из-за гранаты Ф-1. На месте работали саперы Росгвардии.

Как рассказали в областном управлении Росгвардии, во вторник около 15.00 сотрудник управляющей компании обнаружил в подвале жилого дома на улице Ленина, 5а гранату. Мужчина сразу же сообщил об опасной находке правоохранителям. Из дома срочно эвакуировали порядка 40 человек. На место выехала группа взрывотехников кемеровского ОМОН. Специалисты на месте установили, что найденным предметом является учебная граната Ф-1, которая не представляла угрозы. Учебную гранату передали полицейским, которым теперь предстоит установить ее происхождение.

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