В Кемерове в автобусах нашли 500 нарушений

СЕГОДНЯ 08:27 2018-11-14T08:27:03+03:00

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Кемеровские инспекторы ГИБДД выявили 500 нарушений в работе общественного транспорта. Более 80 автобусов ездили с техническими неисправностями.

Как сообщили в городском управлении ГИБДД, во время рейдов с 12 октября инспекторы проверили около тысяч автобусов. По результатам проверок были оштрафованы более 500 водителей, привлечены к ответственности 67 должностных и 13 юридических.

За месяц инспекторы выявили 83 факта эксплуатация автобусов с техническими неисправностями, а также 62 факта нарушения режима труда и отдыха.

– Многие ошибочно расценивают переработку как нечто незначительное, однако, утомление за рулем — явление коварное. Усталость, сонливость, рассеянное внимание — прямая угроза для самого водителя и для пассажиров транспортного средства, – отметил замначальника ОГИБДД Кемерова Сергей Белов.