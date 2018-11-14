2018-11-14T08:38:35+03:00
Общество

В Кузбассе учителям начальных классов запретили пользоваться компьютерами

В одной из школ региона нашли нарушения
Екатерина БОРМОТОВА
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В кузбасской школе учителя пользовались опасными компьютерамиВ кузбасской школе учителя пользовались опасными компьютерамиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кузбассе учителям начальных классов запретили пользоваться компьютерами. В одной из школ региона техника работала с нарушениями.

Сотрудники Роспотребнадзора Кузбасса проверили среднюю общеобразовательную школу №1 города Мариинска, которая находится на улице Достоевского,8. Оказалось, что на рабочих местах в кабинетах начальных классов №101, №102, №104 и №304 при работе с компьютерами не был обеспечен нормативный уровень напряженности электрического поля.

Поскольку данное нарушение создавало угрозу причинения вреда здоровью учеников и учителей, в отношении руководства школы был составлен административный протокол. Материалы дела были переданы в Мариинский городской суд, который запретил эксплуатацию ПЭВМ на 30 суток.

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