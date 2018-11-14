В Новокузнецке появится центр керлинга

СЕГОДНЯ 08:48 2018-11-14T08:48:54+03:00

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В Новокузнецке построят спорткомплекс с керлинг-центром. Это инициативу обсудили на расширенном заседании коллегии администрации города.

Компания «Сибшахтострой» планирует взяться за строительство двух спортивных объектов. В квартале «Л» Орджоникидзевского района будет построен спорткомплекс с бассейном, спортзалом и керлинг-центром. Затраты компания полностью возьмет на себя. Второй объект – ледовый модуль в Центральном районе города. На его возведение идет поиск партнера по инвестициями. Строительство должно вестись с 2019 по 2021 год. На возведение спортивного комплекса с керлингом потратят порядка 400 миллионов рублей, сообщает Новокузнецк.ru.