2018-11-14T09:28:24+03:00
Общество

260 кузбасским родителям отказали в получении материнского капитала

Это порядка 1 процента от всех поданных в 2018 году заявлений
Екатерина БОРМОТОВА
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В 2018 году размер материнского капитала равен 453 026 рублямВ 2018 году размер материнского капитала равен 453 026 рублямФото: Евгения ГУСЕВА
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В Кузбассе 260 родителям отказали в получении материнского капитала с начала 2018. Это 1,04 процента от всего количества поданных заявлений.

Причин для отказа несколько. Так, 53 семьи не смогли воспользоваться материнским капиталом из-за лишения родительских прав, а также из-за преступлений против своего ребенка. 103 семья отказано в оплате ипотечных кредитов – в основном из-за того, что не был предоставлен полный комплект документов. Кроме того, в части случаев родители хотели приобрести ветхое жилье, которое не пригодно для проживания с детьми.

Еще 49 семей не смогли направить материнский капитал на улучшение жилищных условий. Основная причина та же – не предоставили полный комплект документов. 18 семьям отказано в направлении средств капитала на получение образования детьми. В большинстве случаев - из-за того, что в договорах на оказание платных образовательных услуг нет расчета оплаты, не указан период оплаты и сроки для перечисления средств.

Напомним, что программа материнского капитала работает в России с 2007 года. За это время в Кемеровской области было выдано 179,8 тысячи сертификатов. В 2018 году размер материнского капитала равен 453 026 рублям.

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