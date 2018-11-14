2018-11-14T10:49:06+03:00
Происшествия

В Новокузнецке ночного курильщика спасли из горящей квартиры

Остальные жильцы дома эвакуировались самостоятельно
Екатерина БОРМОТОВА
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В Новокузнецке в ночь на 14 ноября из-за курильщика загорелась квартира в пятиэтажном домеВ Новокузнецке в ночь на 14 ноября из-за курильщика загорелась квартира в пятиэтажном домеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Новокузнецке в ночь на 14 ноября загорелась квартира в пятиэтажном доме. Из горящей квартиры пожарные спасли мужчину, еще пять жителей дома вышли самостоятельно.

Сигнал о возгорании в пятиэтажном доме на улице Советской Армии поступил в оперативные службы города в 01.49. На место выехали 12 спасателей.

- На момент прибытия первого подразделения наблюдалось задымление в подъезде. Из него до прибытия пожарной охраны самостоятельно эвакуировались пять человек. По лестницам из квартиры на втором этаже спасен мужчина, - сообщили «Комсомольской правде» в ГУ МЧС по Кемеровской области.

В результате в комнате обгорел диван и постельные принадлежности. Предварительно установлено, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении. Пожар ликвидировали в 02.00.

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