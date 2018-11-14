Кемеровчане ночью спасли соседа из горящего дома

СЕГОДНЯ 11:06 2018-11-14T11:07:25+03:00

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В жилом районе Пионер города Кемерова ночью загорелся частный дом с верандой. Выбраться из огня жильцу дома могли соседи.

Сигнал о возгорании в доме на улице Давыдовской поступил в оперативные службы в 01.39. На место выехали шесть единиц техники.

- На момент прибытия первого подразделения горела крыша дома и веранда открытым пламенем, имелась угроза соседним строениям. Через окно дома до прибытия подразделения пожарной охраны соседи спасли одного человека, - сообщили «Комсомольской правде» в ГУ МЧС по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что в результате пожара обгорела деревянная обрешетка крыши дома, обгорели стены и потолочное покрытие на всей площади. Веранда сгорела полностью. Предварительная причина - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

Пожар был ликвидирован силами 25 сотрудников МЧС в 02.32.