2018-11-14T11:07:25+03:00
Происшествия

Кемеровчане ночью спасли соседа из горящего дома

С огнем боролись 25 пожарных
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"
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В жилом районе Пионер города Кемерова ночью загорелся частный дом с верандой. Выбраться из огня жильцу дома могли соседи.

Сигнал о возгорании в доме на улице Давыдовской поступил в оперативные службы в 01.39. На место выехали шесть единиц техники.

- На момент прибытия первого подразделения горела крыша дома и веранда открытым пламенем, имелась угроза соседним строениям. Через окно дома до прибытия подразделения пожарной охраны соседи спасли одного человека, - сообщили «Комсомольской правде» в ГУ МЧС по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что в результате пожара обгорела деревянная обрешетка крыши дома, обгорели стены и потолочное покрытие на всей площади. Веранда сгорела полностью. Предварительная причина - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

Пожар был ликвидирован силами 25 сотрудников МЧС в 02.32.

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