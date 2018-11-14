Кемеровчане ночью спасли соседа из горящего дома
В жилом районе Пионер города Кемерова ночью загорелся частный дом с верандой. Выбраться из огня жильцу дома могли соседи.
Сигнал о возгорании в доме на улице Давыдовской поступил в оперативные службы в 01.39. На место выехали шесть единиц техники.
- На момент прибытия первого подразделения горела крыша дома и веранда открытым пламенем, имелась угроза соседним строениям. Через окно дома до прибытия подразделения пожарной охраны соседи спасли одного человека, - сообщили «Комсомольской правде» в ГУ МЧС по Кемеровской области.
В ведомстве уточнили, что в результате пожара обгорела деревянная обрешетка крыши дома, обгорели стены и потолочное покрытие на всей площади. Веранда сгорела полностью. Предварительная причина - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.
Пожар был ликвидирован силами 25 сотрудников МЧС в 02.32.