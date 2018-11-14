2018-11-14T12:05:39+03:00
Общество

Названы сроки проектирования дороги в обход Кемерова

Работу над проектом прокомментировал начальник Сибуправтодора
Ирина АВТУШКОКирилл ЧАЩИН
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Проектирование дороги в обход Кемерова может занять полтора годаПроектирование дороги в обход Кемерова может занять полтора годаФото: Кирилл ЧАЩИН
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Руководитель Сибуправтодора Дмитрий Тулеев назвал сроки проектирования дороги в обход Кемерова. Пока проект еще не включили в федеральную программу.

Как рассказал Дмитрий Тулеев, в правительство поступили обращения от губернатора и Росавтодора о строительстве объезда Кемерова. Однако проект еще не включен в федеральную адресную инвестиционную программу. Когда это будет сделано, начнутся работы по проектированию.

– По моему мнению, только проектирование объезда может занять минимум год, но скорее всего, по опыту, это полтора года. Постараемся, конечно, побыстрее сделать, сами видим, что нужно, – отметил Дмитрий Тулеев. – Как только будет строчка в ФАИПе, мы сразу же готовы начать проектирование, предварительные работы по аэрофотосъемке, по геодезии.

Напомним, что в марте этого года Росавтодор решил включить строительство обхода города Кемерово в перечень приоритетных проектов. Стоимость проекта оценивалась от 500 миллионов рублей. В апреле этого года на встрече с Дмитрием Медведевым Сергей Цивилев попросил главу правительства содействовать строительству дороги в обход Кемерова.

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