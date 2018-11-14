2018-11-14T12:22:34+03:00
Происшествия

В кемеровском ночном клубе незаконно разливали алкоголь

Руководству грозит штраф до трех миллионов рублей
Ирина АВТУШКО
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Фото: ГУ МВД по Кемеровской областиФото: ГУ МВД по Кемеровской области
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В одном из ночных клубов города Кемерово незаконно продавали алкоголь. Данный факт выяснился в ходе полицейской проверки, проведенной в популярном заведении Ленинского района.

-Сотрудники полиции установили, что срок действия лицензии на реализацию спиртного в заведении истек, однако работники незаконно продолжали продавать его посетителям, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по кемеровской области. - В результате полицейские изъяли в ночном клубе 230 литров алкогольных напитков - водку, коньяк, виски и шампанское.

В отношении компании, которая занималась незаконной продажей спиртосодержащей продукции, полицейскими был составлен протокол. За оборот продукции без лицензии ее руководству грозит штраф штрафа в размере не менее 3 000 000 рублей, а также конфискация изъятой продукции.

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