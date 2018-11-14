2018-11-14T12:48:11+03:00
Происшествия

В Новокузнецке осудили приятелей, который сделали мужчину инвалидом

Кузбассовцы получили по шесть лет тюрьмы
Кирилл ЧАЩИН
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В Новокузнецке осудили двух мужчин, которые сильно избили посетителя бара, сделав его инвалидом. Преступники получили по шесть с половиной лет тюрьмы.

Как рассказали в областной прокуратуре, 1 октября 2016 года у ночного бара-ресторана «Vittoria» два местных жителя устроили драку с 25-летним парнем. Они избили его руками и ногами. Потерпевший получил тяжкий вред здоровью.

– Вину подсудимые признавали частично, заявив, что у них не было умысла на причинение таких травм. Лишь в суде обвиняемые принесли извинения матери искалеченного сына, она являлась представителем потерпевшего в суде, – рассказали в областной прокуратуре.

В ноябре Центральный районный суд приговорил новокузнечан к шести с половиной годам колонии строгого режима.

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