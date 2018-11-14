2018-11-14T12:55:21+03:00
Происшествия

В Кемерове карманница обворовала школьницу в автобусе

Добычей злоумышленницы стал сотовый телефон
Ирина АВТУШКО
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В Кемерове задержана 18-летняя горожанка, которая обворовала школьницу прямо в автобусе. О случившемся в полицию сообщила мать 16-летней потерпевшей. По словам женщины, телефон был похищен из рюкзака во время движения транспорта, но пропажу девушка обнаружила лишь когда вышла на остановке. Сумма причиненного ущерба составила 12 000 рублей.

-В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по горячим следам установили и задержали подозреваемую, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. - Злоумышленница дала признательные показания. Она пояснила, что похищенный телефон сдала в ломбард за 5 000 рублей, а вырученные деньги потратила на приобретение косметики и парфюма.

Сейчас в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В настоящее время сотрудники полиции проверяют фигурантку на причастность к совершению других аналогичных преступлений.

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