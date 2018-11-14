2018-11-14T13:13:50+03:00
Происшествия

«Переключал песню»: Житель Кузбасса без прав сбил пешехода

Мужчину ждет суд
Кирилл ЧАЩИН
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В Белове водитель сбил пешехода, пока переключал песню на магнитоле. Пострадавший получил перелом ноги.

Как рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области, в мае 35-летний мужчина без прав сел за руль автомобиля ВАЗ-21099. Во время движения он отвлекся, чтобы переключить трек на автомагнитоле, выехал на встречную полосу и сбил 38-летенго пешехода, который садился в припаркованную машину. Пострадавший получил перелом ноги.

В отношении водителя было возбуждено уголовное дело по статье Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Ему грозит два года тюрьмы.

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