2018-11-14T14:07:21+03:00
Происшествия

В Кемерове иномарка сбила мужчину

Пострадавшего доставили в больницу
Кирилл ЧАЩИН
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Фото: "ВКонтакте"Фото: "ВКонтакте"
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В Кемерове на улице Тюлениа иномарка сбила 60-летнего мужчину. Пешеход переходил дорогу в неположенном месте.

Наезд произошел 14 ноября в 15.15 в районе дома №13 на улице Сергея Тюленина, рассказали в городском управлении ГИБДД. 19-летний водитель автомобиля Chevrolet Lanos двигался по улице Тюлениа со стороны Космической улицы в сторону Патриотов. В какой-то момент на дорогу в неположенном месте вышел мужчина и попал под колеса иномарки. Пострадавший 60-летний пешеход с травмами был доставлен врачами скорой помощи в больницу. Его поместили в стационар.

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