В Кемерове трамвай столкнулся с автобусом

СЕГОДНЯ 14:36 2018-11-14T14:37:27+03:00

Фотографии с места появились в сецсети

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В Кемерове на перекрестке столкнулись трамвай и автобус-гармошка. В результате столкновения никто не пострадал.

Авария произошла в среду днем на Кузнецком проспекте напротив железнодорожного вокзала. Как рассказал «Комсомольской правде Кемерово» пресс-секретарь КЭТК Максим Гончаренко, водитель автобуса, выезжая с автобусной площадки, на переезде не пропустил трамвай пятого маршрута. В результате вагон толкнул автобус в правый бок.

В результате столкновение никто не пострадал. Автобус, как и трамвай, получил минимальные повреждения. Простой трамвая составил 20 минут.