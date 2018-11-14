Дед Мороз приехал к детям в поселок Трещевский

СЕГОДНЯ 15:15 2018-11-14T15:16:00+03:00

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Российский Дед Мороз 14 ноября приехал в кузбасский поселок Трещевский, где встретился воспитанниками детского дома, школьниками, а также детьми из семей, пострадавших в «Зимней вишне».

Визит Деда Мороза проходил в местно Доме культуры. Для детей подготовили развлекательную программу, которая состояла из интерактивной сказки про трех котов, фокусов и танцев. Аниматоры в костюмах Эльзы и Олафа из Холодного сердца, спайдермэна и клоунов развлекали юных зрителей. После продолжительной развлекательной программы к детям вышел Дед Мороз с подарком. Волшебник строил снежное шоу с конфетти и воздушными шарами. Но перед этим местные дети поприветствовали Дедушку песней.

Дед Мороз раздал детям сладкие подарки. Кроме того, детскому дому «Родник» он подарил, пылесос и паровой утюг, а местной школе он подарил проектор, чтобы «смотреть учебные фильмы». После вручения призов Дедушка всех собрал для общего фото.