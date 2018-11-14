Жителей Кузбасса предупреждают о метелях

СЕГОДНЯ 18:07 2018-11-14T18:07:41+03:00

Инспекторы ГИБДД призывают быть осторожнее на дороге

Изменить размер текста: A A

Кузбасские инспекторы ГИБДД предупреждают жителей регион о метелях и снегопадах в четверг, 15 ноября. Кроме того, на дорогах ожидается гололедица, снежные заносы и ухудшение видимости. Порывы ветра будут достигать 22 метров в секунду.

– Сотрудники Госавтоинспекции призывают участников движения быть внимательными и осторожными на дороге. Водителям необходимо выбирать скорость движения, дистанцию до впереди идущих транспортных средств, боковой интервал с учетом дорожных условий, – отметили в Госавтоинспекции.

Инспекторы также советуют избегать резких маневров водителями, а пешехода быть осторожнее, переходя дорогу.