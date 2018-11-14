Жительнице Кемерова пересадили печень за счет дополнительной квоты
В Кемерове 59-летней женщине пересадили печень благодаря дополнительной квоте, выделенной по решению губернатора. Операция прошла в Областной клинической больнице скорой медицинской помощи имени Подгорбунского.
Как рассказали в пресс-службе областной администрации накануне пациентку выписали из областного гепатологического центра. У 59-летнней женщины было неизлечимое заболевание. Бдополнительным квотам, выделенным из бюджета области, врачи смогли провести операцию по пересадке печени и спасти женщине жизнь. Операция прошла 23 октября, длилась она больше восьми часов.
По словам замгубернатора по вопросам социального развития Елены Малышевой, благодаря поддержки губернатора трансплантология получила возможность развиваться в Кузбассе.
«…Без привлечения дополнительных источников финансирования, в том числе федерального, развитие такой высокотехнологичной помощи как трансплантология невозможно», – сказала Малышева.
На сегодняшний день пересадку органов в Кузбассе ожидают более 150 человек.