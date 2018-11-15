В Новокузнецке пройдет суд по делу обманутых туристов «Кругосвета»
Слушание назначено на 19 ноября
Изменить размер текста:
В Новокузнецке 19 ноября суд рассмотрит первое исковое заявление от обманутых туристов к турфирме «Кругосвет». Полицией проводит по данному факту проверку.
Напомним, что стражи порядка получили 49 заявлений от пострадавший жителей Новокузнецка, который остались без отдыха и денег. С октября 2018 года фирма отказалась выполнять обязательства по договорам. Сумма причиненного ущерба составила более 5 миллионов рублей.
В понедельник, 19 ноября, Центральный районный суд Новокузнецка рассмотрит первый иск клиентов фирмы. Также в суд поступило еще пять материалов в отношении «Кругосвета».