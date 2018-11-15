В Новокузнецке пройдет суд по делу обманутых туристов «Кругосвета»

СЕГОДНЯ 03:15 2018-11-15T03:15:04+03:00

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В Новокузнецке 19 ноября суд рассмотрит первое исковое заявление от обманутых туристов к турфирме «Кругосвет». Полицией проводит по данному факту проверку.

Напомним, что стражи порядка получили 49 заявлений от пострадавший жителей Новокузнецка, который остались без отдыха и денег. С октября 2018 года фирма отказалась выполнять обязательства по договорам. Сумма причиненного ущерба составила более 5 миллионов рублей.

В понедельник, 19 ноября, Центральный районный суд Новокузнецка рассмотрит первый иск клиентов фирмы. Также в суд поступило еще пять материалов в отношении «Кругосвета».