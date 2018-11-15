В Кузбассе задержали похитителя женских колгот
В Анжеро-Судженске полицейские задержали похитителя женских колгот. Похищенное нижнее белье 40-летний мужчина продавал знакомым.
В полицию обратился директор одного из супермаркетов. Сотрудники службы безопасности при просмотре камер видеонаблюдения заметили, как один из покупателей крадет 17 упаковок женских колгот. Сумма ущерба составила около 3 500 рублей.
Полицейские смогли найти вора, которым оказался 40-летний местный житель. Оказалось, что он уже совершил 20 подобных краж. Стражам порядка мужчина рассказал, что похищенные колготы продавал знакомым, а деньги пропивал.
В отношении кузбассовца возбуждено уголовное дело по статье «Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию». Ему грозит до года тюрьмы