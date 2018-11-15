2018-11-15T04:07:24+03:00
Происшествия

В Кузбассе задержали похитителя женских колгот

40-летний мужчина воровал нижнее белье на продажу знакомым
Кирилл ЧАЩИН
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В Анжеро-Судженске полицейские задержали похитителя женских колгот. Похищенное нижнее белье 40-летний мужчина продавал знакомым.

В полицию обратился директор одного из супермаркетов. Сотрудники службы безопасности при просмотре камер видеонаблюдения заметили, как один из покупателей крадет 17 упаковок женских колгот. Сумма ущерба составила около 3 500 рублей.

Полицейские смогли найти вора, которым оказался 40-летний местный житель. Оказалось, что он уже совершил 20 подобных краж. Стражам порядка мужчина рассказал, что похищенные колготы продавал знакомым, а деньги пропивал.

В отношении кузбассовца возбуждено уголовное дело по статье «Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию». Ему грозит до года тюрьмы

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