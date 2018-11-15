2018-11-15T04:42:54+03:00
Общество

В Кузбассе появился еще один генерал

Зама начальника главка МВД повысили в звании
Кирилл ЧАЩИН
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Фото: МВДФото: МВД
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Заместитель начальника ГУ МВД по Кемеровской области Александр Табакаев получил звание генерал-майора полиции. Соответствующий приказ подписал Владимир Путин.

10 ноября президент подписал указал о присвоении начальнику кузбасской полиции, заместителю начальника областного главка МВД звания генерал-майора полиции. Отметим, что этим же приказом начальник ГУ МВД по Кемеровской области Игорь Иванов был повышен до генерал-лейтенанта.

Александр Табакаев служит в органах внутренних дел с 1988 года. Он начинал работу с должности оперуполномоченного уголовного розыска. С сентября 2017 года Табакаев служит в должности заместителя начальника ГУ МВД России по Кемеровской области.

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